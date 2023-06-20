Бойцы ВС РФ нанесли с помощью дрона удар из РСЗО «Град» по скоплению украинских войск у Белогоровки

Российский расчет РСЗО «Град» уничтожил место скопления ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наша задача — это уничтожение техники ВСУ, живой силы, а также предотвращать ротацию и подвоз боеприпасов», — рассказал журналистам боец группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Галыч.
Удар по позиции противника корректировался при помощи дрона. По словам российского военнослужащего, в расчете работают добровольцы, которые приехали в зону СВО еще в прошлом году.
Ранее командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что бойцы спецназа и «Южной» группировки войск ВС РФ отодвинули ВСУ в селе Белогоровка на полтора километра. По его словам, на этом участке Киев несет серьезные потери.