Политолог Неменский опроверг возможность создания оружейных производств на Украине

Между Киевом и западными производителями оружия ведутся переговоры о создании производств на украинской территории. Об этом заявил министр развития стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев.
Как считает российский политолог Олег Неменский, максимум, на что может решиться в этой сфере Запад — это создание ремонтных цехов для подбитой техники.
Как объяснил Боев, сейчас по этому поводу с западными производителями ведутся «очень детальные дискуссии». Как сообщает Reuters, чиновник уверен, что в ближайшие месяцы будут подписаны первые контракты.
«Мы обсуждаем различные уровни сотрудничества. И некоторые компании говорят, что они готовы приехать, инвестировать и производить беспилотники», — заявил Боев.
При этом чиновник отметил, что на данный момент Украине пока не удалось заключить ни одного соглашения с западными оружейниками. Как считают эксперты, действующие стандарты ЕС в сфере тестирования БПЛА могут «сильно затруднить» получение компаниями согласия на их производство на Украине.
Как сообщил «Политике Сегодня» политолог, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский, украинский министр «делает хорошую мину при плохой игре».
«Полноценное производство каких-либо серьезных вооружений сейчас на Украине, мягко говоря, затруднено. Ведь любой такой завод может стать законной целью российских ВКС, и подвергнуться ракетным и дроновым ударам», — отметил Неменский.
По его мнению, сделать подобные производства абсолютно секретными или незаметными для российских сил сегодня почти невозможно.
«Другое дело, что сейчас в ряде стран Восточной Европы, особенно соседствующих с Украиной — Польше, Румынии, Словакии — наращивается военное производство и создаются предприятия по ремонту подбитой украинской техники. Разумеется, все это делается по указанию НАТО и для обеспечения военных нужд Киева, но располагаются эти заводы не на Украине. Все понимают, что это слишком опасно» — указал аналитик.
В конце весны представители немецкого концерна Rheinmetall заявляли о намерении создать на украинской территории завод по ремонту танков, напомнил Неменский.
«Вот это — вполне реально и остро необходимо для нужд ВСУ. Потому что многочисленные боевые машины, разбитые и изуродованные в боях с российскими силами, чрезвычайно трудно и дорого доставлять сначала в Польшу на ремонт, а потом обратно на Украину», — отметил Неменский.
При этом, по его мнению, никто, кроме Запада, сейчас Украине помогать оружием не будет.
«При этом у украинцев ранее было ощущение превосходства Запада в технологиях перед Россией. Они надеялись на то, что западное оружие будет принципиально лучше, чем российское, и это якобы увеличит шансы ВСУ на победу. Но в ходе наступления выяснилось, что эти надежды были напрасными. И это вызывает в Киеве не просто разочарование. Это ломает ту картину мира, на которой основана новая украинская идентичность», — заключил аналитик.
Ранее, в мае этого года, один из крупнейших европейских производителей вооружения, немецкий концерн Rheinmetall, заявил о планах создать совместные с Украиной предприятия для производства танков и вооружения. Об этом рассказал изданию Bild глава завода Армин Паппергер.