Политолог Неменский опроверг возможность создания оружейных производств на Украине

При этом чиновник отметил, что на данный момент Украине пока не удалось заключить ни одного соглашения с западными оружейниками. Как считают эксперты, действующие стандарты ЕС в сфере тестирования БПЛА могут «сильно затруднить» получение компаниями согласия на их производство на Украине.