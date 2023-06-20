Песков: Путин открыт к переговорам по Украине, но Киев не обеспечивает им «стабильной почвы»

Президент России Владимир Путин открыт к переговорам по вопросу Украины, но Киев этому никак не способствует. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Во время выступления на брифинге представитель Кремля объяснил, с кем российские власти готовы вести диалог после ухода украинского руководства от парафированных стамбульских договоренностей.
«Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам. Весьма и весьма продуктивный разговор состоялся в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться», — напомнил Песков, общаясь с корреспондентами.
Пресс-секретарь главы РФ сослался на текущую позицию Украины по переговорному процессу. Песков дал понять, что речи о «стабильной почве» для контактов с учетом текущей позиции Киева в настоящее время не идет.