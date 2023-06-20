Госдеп США планирует исследовать «влияние РФ» на политику по Украине в союзнических странах

Ранее бизнесмен Дэвид Сакс предупредил, что официальный Вашингтон может поступить с Киевом точно так же, как и с Кабулом. Инвестор сослался на терпящее фиаско контрнаступление бойцов ВСУ. Подробнее об этом рассказали на телеканале «360».