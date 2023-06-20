Госдепартамент США хочет исследовать «влияние России» на политику своих союзников по Украине. Об этом стало известно RT.
По данным журналистов, на сегодняшний день сотрудники Центра глобального взаимодействия пытаются отыскать подрядчика для осуществления программы по выявлению «российской дезинформации» на украинской и белорусской территориях, а также в других странах.
«...Для противодействия российской дезинформации на Украине, в Белоруссии и Евразии в 2023 финансовом году будет заключено соглашение о сотрудничестве», — говорится в соответствующем документе.
Ранее бизнесмен Дэвид Сакс предупредил, что официальный Вашингтон может поступить с Киевом точно так же, как и с Кабулом. Инвестор сослался на терпящее фиаско контрнаступление бойцов ВСУ. Подробнее об этом рассказали на телеканале «360».