Politico: США отказались от премьера Косова Курти в пользу Вучича

Теперь же значительная часть западных наблюдателей поддерживают позицию Белграда. Они указывают на то, что многие косовские сербы считают президента Вучича своим «защитником». Именно по его приказу жители северных районов Косова отказались от участия в недавних муниципальных выборах. Однако по решению Приштины победителями были объявлены четыре кандидата от косовских албанцев, один из которых получил всего 100 голосов.