Politico: США отказались от премьера Косова Курти в пользу Вучича

Премьер-министр Косово Альбин Курти окончательно убедил американский истеблишмент в собственной ненадежности. Как заявили журналисты издания Politico, он смог настроить против себя одновременно и республиканцев, и демократов.
Обозреватели уточнили, что власти США считают косовского политика виновным в недавней «вспышке насилия между Приштиной и сербскими общинами».
По их мнению, Курти целенаправленно спровоцировал кризис, направив подразделения военизированной полиции в районы, где преимущественно проживают сербы. Кроме того, после бойкота местных выборов, Приштина в директивном порядке назначила мэров из числа косовских албанцев.
«У нас с ним есть несколько очень принципиальных вопросов относительно того, можем ли мы рассчитывать на него как на партнера», — заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл.
Слова американского дипломата последовали за обращением госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, который решительно осудил действия правительства Косово.
Журналисты отметили, что публичный упрек со стороны администрации Байдена «был слишком экстраординарным на нескольких уровнях».
«Во-первых, Косово было любимым проектом демократических лидеров с тех пор, как бывший президент Билл Клинтон возглавил успешную кампанию НАТО 1999 года против югославского лидера Слободана Милошевича, который руководил выселением миллионов людей из домов в ходе этнической чистки албанцев из Косово», — говорится в тексте.
Отмечается, что многие представители Демократической партии долгое время рассматривали Косово как «редкий пример успешного американского государственного строительства».
Однако посол Хилл, прослуживший на Балканах десятилетия, уверен, что Белград не виновен в последних столкновениях. Наоборот, нынешнее сербское руководство, уточнил он, возглавляемое президентом Александром Вучичем, является, по его словам, хорошим партнером для деэскалации.
Аналогичную позицию заняли представители Европейского союза, которые руководят переговорным процессом между Белградом и Приштиной.
«Несмотря на наши неоднократные призывы, премьер-министр Курти до сих пор не предпринял решительных шагов и действий по деэскалации», — заявил пресс-секретарь ЕС Питер Стано.
Эксперты Politico подчеркнули, что косовский лидер до сих пор не проявлял особого желания отступать от «жесткой линии». Последний неоднократно обвинял Белград в упорном нежелании признать суверенитет Косово.
Курти также обвинил Вучича в якобы намеренном разжигании беспорядков при помощи «фашистского ополчения».
Теперь же значительная часть западных наблюдателей поддерживают позицию Белграда. Они указывают на то, что многие косовские сербы считают президента Вучича своим «защитником». Именно по его приказу жители северных районов Косова отказались от участия в недавних муниципальных выборах. Однако по решению Приштины победителями были объявлены четыре кандидата от косовских албанцев, один из которых получил всего 100 голосов.
«Сербы на севере Косово говорят, что они были сыты по горло тем, как с ними обращалось правительство Курти задолго до того, как Вучич приказал им бойкотировать выборы», — уточнили журналисты.
Недовольство сербского населения косовскими властями намного больше, чем просто отказ от участия в выборах. Они обвиняют центральное правительство в недостаточном внимании к региону, нежелании решать их проблемы. Кроме того, на это накладывается давление по национальному и языковому признаку.
Приштина же подозревает, что местные жители готовятся отделиться даже спустя 15 лет после провозглашения независимости Косово от Белграда.
«До сих пор у нас был неудачный опыт интеграции», — прокомментировала Милица Андрич Ракич, руководитель проекта New Social Initiative, независимой исследовательской группы.
Западные аналитики уверены, что политическое руководство США и Евросоюза крайне недовольны действиями косовских властей, которые своими неосторожными действиями могут привести к появлению новой «горячей» точки в Европе.
«Последнее, что им [представителям ЕС и США] нужно, — это еще один конфликт на континенте», — резюмировали в статье.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как и почему Европейский Союз приостановил финансирование Косово.