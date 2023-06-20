Шойгу предупредил о планах ВСУ нанести удары по территории РФ ракетами Storm Shadow и HIMARS

Применение этого ракетного вооружения вне зоны проведения российской спецоперации по защите Донбасса будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт. Такие действия киевского режима повлекут за собой незамедлительные удары ВС РФ по центрам принятия решений на Украине, подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.