Шойгу предупредил о планах ВСУ нанести удары по территории РФ ракетами Storm Shadow и HIMARS

Командование украинской армии собирается нанести массированные удары по территории России, включая Крым, ракетами Storm Shadow и HIMARS. Об этом предупредил глава Минобороны РФ Шойгу.
Применение этого ракетного вооружения вне зоны проведения российской спецоперации по защите Донбасса будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт. Такие действия киевского режима повлекут за собой незамедлительные удары ВС РФ по центрам принятия решений на Украине, подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.