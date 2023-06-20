Лавров рассказал об одержимости коллективного Запада

Коллективный Запад помешан на сохранении гегемонии и «осознании непоправимой уверенности в своей правоте». С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, данная позиция проигрывается в различных областях международной жизни. В частности, в отношении западных стран «к деятельности интеграционных структур» на постсоветской территории.
«Запад одержим осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте. Иными словами, Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене...» — отметил Лавров после встречи руководителей делегаций, которые участвуют в заседании СМИД ОДКБ.
Ранее дипломат предупредил, что Запад планирует расшатать стабильность в российском государстве. По мнению Лаврова, это происходит в преддверии выборов в 2024 году в РФ.