Московский суд впервые оштрафовал Viber за сохранение недействительной информации о СВО

Владельца мессенджера Viber впервые оштрафовали за отказ удалить ложную информацию о спецоперации на Украине.
Московский суд назначил взыскание в размере 1 млн рублей. Известно, что в приложении также была сохранена информация о жертвах среди населения.
«Признать Viber Media виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Представители Роскомнадзора в течение года направили шесть уведомлений владельцам компании с просьбой удалить информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. Однако ее так и не убрали.