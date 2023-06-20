Трамп признался, что у него «очень хорошие отношения» с Путиным

Бывший американский президент Дональд Трамп признался, что у него очень хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам экс-главы Белого дома, он уже давно не общался с президентом РФ, однако у них выстроились крепкие связи.
«С Путиным у меня очень хорошие отношения», — подчеркнул Трамп в беседе с Fox News.
Бывший президент США в очередной раз повторил, что он смог бы достичь соглашения между Москвой и Киевом за одни сутки.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что не верит в обещания Трампа остановить конфликт за 24 часа, передает телеканал «360».