Бойцы российской армии в ходе боевых действий на Украине успешно поражают танки Leopard ВСУ немецкого производства. Скоро эту боевую технику придется заносить в Красную книгу, иронично заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Немецких "Леопардов" скоро в Красную книгу будут предлагать занести, потому что их русские уничтожают», — допустил дипломат Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».
Он также отметил, что Генштаб ВС РФ примет необходимые меры после подрыва украинскими националистами плотины Каховской ГЭС и затопления обширных районов Херсонской области.
Ранее «Царьград» рассказал об успешном продвижении частей ВС РФ на двух направлениях спецоперации по защите Донбасса.