Дипломат Ульянов допустил занесение танков Leopard в Красную книгу из-за их уничтожения ВС РФ

Бойцы российской армии в ходе боевых действий на Украине успешно поражают танки Leopard ВСУ немецкого производства. Скоро эту боевую технику придется заносить в Красную книгу, иронично заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.