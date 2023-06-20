«Не вручено ничего»: Пригожин рассказал о «капризах» Минобороны при награждении бойцов ЧВК «Вагнер»

Сотрудники ЧВК «Вагнер» до сих пор не получили положенные им награды за освобождение Артемовска (Бахмута). Как сообщил глава «оркестра» Евгений Пригожин, в Министерстве обороны России есть списки представленных к награде «музыкантов», но в военном ведомстве «идут капризы по поводу их подписания».
Пригожин отмечает, что о погибших бойцах забыли. Так же, как и о решении о присвоении сотрудникам ЧВК «Вагнер» статуса ветеранов боевых действий.
«Из государственных наград за Бахмут получены только звезды Героев России. Бойцам, основной части бойцов, не вручено ничего. Списки находятся в министерстве обороны. По информации, идут капризы по поводу их подписания. Все уже забыли о том, что они там воевали и погибали», – заявил Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.
Он также напомнил, что Государственная дума приняла закон, который устанавливает, что все добровольцы являются ветеранами и приравниваются к военнослужащим. Но по этим вопросам все еще не принято никаких решений.
«По-прежнему паркетные генералы делят ордена, медали и должности, увешивая себя цацками», – резюмировал основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее Пригожин отметил, что бойцы и командиры ЧВК «Вагнер» получили звезды Героев России. Однако имена и количество наград он называть не стал.