«Не вручено ничего»: Пригожин рассказал о «капризах» Минобороны при награждении бойцов ЧВК «Вагнер»

Сотрудники ЧВК «Вагнер» до сих пор не получили положенные им награды за освобождение Артемовска (Бахмута). Как сообщил глава «оркестра» Евгений Пригожин, в Министерстве обороны России есть списки представленных к награде «музыкантов», но в военном ведомстве «идут капризы по поводу их подписания».