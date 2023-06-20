Глава «Евровенчура» Андрей Березин на полях ПМЭФ-2023 поделился мыслями о новых возможностях для отечественных инвесторов

Учредитель венчурного фонда «Евровенчур» Андрей Валерьевич Березин в ходе ПМЭФ-2023 рассказал, что уход зарубежных фондов открыл новые возможности для российских инвесторов. Особенно перспективными он считает проекты в сфере импортозамещения.
В ходе ПМЭФ-2023 состоялась сессия “Венчурный ландшафт России: на стыке интересов инвестора и предпринимателя”. Участие в мероприятии принял венчурный фонд “Евровенчур”, учредителем которого является Андрей Березин.
По его мнению, уход западных фондов распахнул новые двери отечественным инвесторам. Вопреки нелегкой экономической ситуации, венчурный бизнес по-прежнему обрастает все новыми нишами и перспективами.
Березин подчеркнул, что на сегодня российские фонды и бизнес-ангелы стали ключевыми игроками во внедрении необходимых российской экономике инноваций. Наилучшие перспективы кроются в импортозамещении, и в такие проекты глава фонда призывает инвестировать.
Согласно статистике отечественного венчурного рынка, более 60% опрошенных бизнес-сообществ поддерживают увеличение собственных вложений в такого рода проекты.
Но фонд планирует пойти еще дальше: специалисты прорабатывают расширение спектра интересов и планируют заключать контракты с представителями регионального бизнеса. К примеру, совместно с Ленинградской областной ТПП создается “воронка проектов”.
О стремительном развитии и росте венчурных процессов говорит и то, что в ходе ПМЭФ-2023 был анонсирован запуск нового венчурного фонда с лимитом в восемь миллиардов рублей. Об этом сообщил финансовый директор “Ростелекома” Сергей Анохин, добавив, что фонд будет оказывать поддержку интернет-сервисам, цифровым платформам и разработчикам промышленного ПО.
Приоритет отдается компаниям, прошедшим через индустриальные центры компетенций в области импортозамещения программного обеспечения.