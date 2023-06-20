Глава «Евровенчура» Андрей Березин на полях ПМЭФ-2023 поделился мыслями о новых возможностях для отечественных инвесторов

О стремительном развитии и росте венчурных процессов говорит и то, что в ходе ПМЭФ-2023 был анонсирован запуск нового венчурного фонда с лимитом в восемь миллиардов рублей. Об этом сообщил финансовый директор “Ростелекома” Сергей Анохин, добавив, что фонд будет оказывать поддержку интернет-сервисам, цифровым платформам и разработчикам промышленного ПО.