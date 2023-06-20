«Дружба» по-немецки. Казахстан нацелился на нефтяной рынок Европы

Одновременно с этим агентство Trend сообщило о фиксации «заметного роста» добычи сырья в республике на 2,4%. Однако генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился в том, что Казахстан сможет существенно нарастить экспорт исключительно за счет собственных мощностей. Вероятнее всего, по мнению эксперта, речь идет о перепродаже российской нефти.