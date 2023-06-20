«Дружба» по-немецки. Казахстан нацелился на нефтяной рынок Европы

Казахстан договорился ежемесячно поставлять до 100 тыс. тонн нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в Германию и уже рассматривает возможность увеличения потоков до наибольших объемов. Об этом в интервью деловому порталу Kursiv Media сообщил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.
«По итогам данных поставок можно будет говорить об увеличении объемов», — сказал Саткалиев.
Решение об увеличении экспорта «черного золота» было принято в ходе визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Астану. На переговорах с главой республики Касым-Жомарт Токаевым лидеры обсудили вопросы региональной и международной повестки, в том числе расширение сотрудничества в энергетической сфере.
«Подчеркнута важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зеленой энергетики и промышленности», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.
В представительстве президента республики подчеркнули, что личная беседа прошла в дружественном ключе; Токаев и Штайнмайер подписали ряд соглашений — на момент публикации материала девять договоров по разным направлениям сотрудничества. Как сообщает агентство Sputnik, после переговоров в расширенном составе Токаев назвал Казахстан одной из четырех «главных стран», которые снабжают Германию нефтью.
«На нашу страну [Казахстан] приходится 83% дальних поставок в Германию со странами Центральной Азии. Казахстан входит в число 50 главных экономических партнеров Германии», — подчеркнул Токаев.
Одновременно с этим агентство Trend сообщило о фиксации «заметного роста» добычи сырья в республике на 2,4%. Однако генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился в том, что Казахстан сможет существенно нарастить экспорт исключительно за счет собственных мощностей. Вероятнее всего, по мнению эксперта, речь идет о перепродаже российской нефти.
«Это требует очень серьезных инвестиций, которых у Казахстана пока нет. А вот перепродажа российской нефти, действительно, здравая мысль. Сейчас Казахстан, собственно, этим и занимается, и Россия будет всячески этому содействовать, в том числе, предоставляя свои трубопроводы, которые идут в Европу», — объяснил эксперт.
Нефтяная отрасль Казахстана основывается на инвестициях трех направлений, продолжил Листовский. Прежде всего, это совместные проекты с Россией, на втором месте — американские корпорации, к примеру, Shell.
«И третье направление — это Евросоюз, но ЕС особо не представлен на рынке Казахстана, и сейчас они пытаются заполнить эту нишу с точки зрения инвестирования», — добавил собеседник издания.
Рассуждая про развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, Листовский уточнил, что коридор является альтернативным. Насколько инициативы Казахстана окажутся рентабельными — «покажет время», но на сегодняшний день продвижений по этому пути, как считает аналитик, не предвидится.
В начале июня российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) увеличили производство, превысив показатели второй половины апреля. Агентство Bloomberg пишет, что с 7 по 14 июня переработка выросла примерно на 26,4 тыс. тонн и достигла 748,8 тыс. тонн в сутки.