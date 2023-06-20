Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не дождется 50 млрд евро от Запада

Официально средства пойдут на покрытие текущих расходов украинских властей — выплату зарплат бюджетникам и пенсий, а также на «неотложное восстановление». Выделить средства хотят в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Собрать нужную сумму в ЕС намереваются за счет фиксированных взносов от государств-членов, не прибегая к заимствованиям на финансовых рынках.