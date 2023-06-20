Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не дождется 50 млрд евро от Запада

В Евросоюзе намерены выделить Киеву 50 миллиардов евро на «текущие нужды и неотложную реконструкцию». Об этом сообщили журналисты Bloomberg со ссылкой на источники.
Оказалось, что деньги Украине предоставят только в обмен на «укрепление верховенства закона и борьбу с коррупцией». По мнению российского политолога Василия Стоякина, большую часть этой гигантской суммы в Киеве, как обычно, не увидят.
Официально средства пойдут на покрытие текущих расходов украинских властей — выплату зарплат бюджетникам и пенсий, а также на «неотложное восстановление». Выделить средства хотят в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Собрать нужную сумму в ЕС намереваются за счет фиксированных взносов от государств-членов, не прибегая к заимствованиям на финансовых рынках.
По данным СМИ, этот пакет помощи Украине будет объявлен перед началом конференции в Лондоне, где страны-доноры обсудят, как им восстановить страну. Предложение будет охватывать период с 2024 по 2027 годы.
По оценкам Всемирного банка, расходы Украины на восстановление могут составить 411 миллиардов долларов. При этом в ЕС также рассматривают варианты использования замороженных активов Центрального банка России.
Инициатива Брюсселя также направлена на то, чтобы побудить других западных союзников Киева, таких как США и Великобритания, предоставить аналогичные долгосрочные обязательства.
Напомним, в конце 2022 года Евросоюз сообщал, что за год выделил Украине почти 20 миллиардов евро финансовой помощи. На 2023 год союз согласовал выделение 18 миллиардов евро.
Как сообщил «Политике Сегодня» политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, сейчас финансисты США и ЕС решают, сколько еще Запад сможет заработать на бедах Украины.
«На мой взгляд, этот шаг не выглядит этакой новой "морковкой" для Киева. Потому что 50 миллиардов с 2024 по 2027 год — это долго, трудно и, вообще, до этого еще надо дожить, особенно в нынешних условиях для Киева. Скорее, это напоминание Украине о том, что, несмотря на военное время, Запад по-прежнему требует ликвидации крупного украинского национального капитала. А также постановки украинской власти под полный, абсолютный контроль Запада» — отметил эксперт.
Та самая «антикоррупционная борьба», которая ведется в последние годы на Украине, сводится именно к этим принципам, напомнил он.
«С момента начала военной спецоперации РФ западные страны на время "отложили в сторону" эти требования к Киеву. Но сейчас они вновь напоминают — мол, "ребята, конфликт-то рано или поздно закончится, и вы должны продолжить убивать себя другими, не военными методами", — считает Стоякин. — [...] Особенность западной помощи Киеву состоит в том, что она, как правило, либо остается внутри самих западных экономик, либо направляется на некую "макроэкономическую стабилизацию" и, опять-таки, большей частью остается на Западе».
Тонкости предоставления западной «помощи» лучше всего знают специалисты российской финансовой системы, особенно после заморозки сотен миллиардов средств Центробанка РФ в кредитных учреждениях Европы, указал Стоякин.
«50 миллиардов евро Киеву обещают в преддверие большой "Конференции по восстановлению Украины", которая намечена в Лондоне. Там на украинские нужды уже насчитали чуть ли не триллион долларов, но понятно, что из этой суммы на руки самому Киеву дадут от силы миллиардов пять» — отметил эксперт.
По мнению аналитика, в ходе самой «восстановительной конференции» в Лондоне будут решаться вопросы немного другого плана.
«Там будет решаться, сколько именно Запад еще сможет заработать на бедах Украины в сложившейся ситуации. Это такой внутренний западный "междусобойчик" о том, какие именно бюджетные или спонсорские деньги достанутся конкретным западным финансово-промышленным группам. Там же будут решаться вопросы об "откатах"». Ведь коррупции у них якобы нет, есть только вполне легальный лоббизм — и в его рамках "откаты" делаются точно так же, как при коррупции» — заключил Василий Стоякин.
Ранее западные СМИ сообщили, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС. Соответствующий отчет Брюсселя должен выйти на этой неделе, он будет «умеренно позитивным» и подчеркнет достигнутый Украиной «прогресс».
Как сообщили в Еврокомиссии, выполненные Киевом условия касаются проведения судебной реформы и закона о СМИ. Среди прочих условий — реформа Конституционного суда и правоохранительных органов, борьба с коррупцией, отмыванием денег и олигархами, а также защита прав национальных меньшинств.