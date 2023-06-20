Рогов: бойцы российской армии отразили новые атаки ВСУ в районе Орехова

Подразделения ВС РФ успешно отразили новые атаки украинской армии в районе Орехова. Об этом заявил журналистам РИА Новости председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Противник предпринял несколько новых атак на Ореховском направлении в районе населенного пункта Работино. Все они отбиты. Уничтожено большое количество боевиков», — подчеркнул Владимир Рогов.
Он отметил, что интенсивность боевых действий на Запорожском направлении остается высокой.
Ранее «Царьград» рассказал, как российский мобилизованный боец сумел в одиночку и без единого выстрела захватить бронемашину украинских националистов.