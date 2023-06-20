Парламент Финляндии поддержал кандидатуру Орпо на пост премьера

Новым премьер-министром Финляндии станет политик Петтери Орпо. Его кандидатуру одобрил парламент страны.
Согласно полученной информации, президент Финляндии Саули Ниинисте сегодня примет отставку правительства премьера Санны Марин. Затем состоится первое заседание нового состава кабмина. Главой правительства будет Петтери Орпо, кандидатуру которого одобрил парламент.
Ранее стало известно, что в Финляндии прошел первый протест против программы нового правительства. Причиной стала инициатива об ужесточении миграционной политики.