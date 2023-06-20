Неизвестные осквернили могилы польских переселенцев в Свердловской области

Памятники вынужденным польским переселенцам находятся в поселках Костоусово и Озерное (Режевской ГО). Как отмечается в материале, с памятников были сняты таблички и религиозная атрибутика (фигура Иисуса Христа, крест, образ Богородицы). Таблички привезли из Польши и установили по инициативе поляков, которые, будучи детьми, жили на Среднем Урале в ссылке. Участие в установке памятников также принимали местные жители.