Неизвестные осквернили могилы польских переселенцев в Свердловской области

Новостной портал Екатеринбурга 66.ru сообщил, что неизвестные вандалы разрушили памятники граждан Польши, которые были сосланы с Запада Украины после присоединения к СССР в 1939 году.
Памятники вынужденным польским переселенцам находятся в поселках Костоусово и Озерное (Режевской ГО). Как отмечается в материале, с памятников были сняты таблички и религиозная атрибутика (фигура Иисуса Христа, крест, образ Богородицы). Таблички привезли из Польши и установили по инициативе поляков, которые, будучи детьми, жили на Среднем Урале в ссылке. Участие в установке памятников также принимали местные жители.
Президент Польского общества «Полярос» Марина Лукас рассказала 66.RU, каким в течение 20 лет было отношение местных жителей к истории этих памятников:
«Местное население всегда с таким сочувствием и пониманием к этому относится. Мы дружим с администрацией и администрацией школы в Озерном. Жители всех этих сел воспринимали эту историю как свою. В школе это широко изучалось, дети писали рефераты на эту тему».
По словам Лукас, разрушение памятников является, скорее всего, спланированной акцией из-за «современной геополитической обстановки». По ее словам, подобное уже происходило в Иркутске, Якутске, Петрозаводске и Пермском крае. Если администрация даст добро, польское общество обратится в полицию. Памятники восстановят, но когда именно — неизвестно.
Ранее глава Глава Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников попросил ЮНЕСКО защитить русские памятники в Латвии и других странах Европы.