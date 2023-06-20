Коронный залп. Как бутылка пива обернулась для Макрона алкоскандалом

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре скандала, после того как залпом выпил бутылку пива в честь победы местной регбийной команды «Тулуза». Об этом сообщили журналисты британского издания The Guardian.
Обозреватели уточнил, что видео, где французский лидер опустошает бутылку за 17 секунд, вызвало большой резонанс в Сети.
«В раздевалке был очень теплый момент, спонтанный, очень прямой. Президенту было предложено осушить маленькую бутылку пива, и он сделал это за несколько секунд», — прокомментировал ситуацию мэр Тулузы Жан-Люк Мудэнк.
Однако поведение Макрона не понравилось депутату от партии Зеленых Сандарин Руссо. По ее мнению, случившаяся ситуация ярко демонстрирует проблемы, укоренившиеся в партии власти.
«Токсичная мужественность в политическом руководстве в одном образе», — написала она.
На защиту национального лидера встал парламентарий Жан-Рене Казнев. Он призвал не искать какие-либо скрытые смыслы в произошедшем.
«Президент, который разделяет радость 23 игроков и принимает участие в их традициях. Вот и все», — заявил политик.
Однако интернет-пользователей было уже не остановить. Они обратили внимание, что марка пива, выбранная Макроном, была любимой у покойного президента Жака Ширака — а значит действия французского лидера, по их мнению, необходимо трактовать как попытку «заигрывания с правыми». Другие предположили, что Макрон попытался продемонстрировать «связь с народом» после обвинений в оторванности от общества.
Кроме того, большинство комментаторов обратили внимание на позицию Макрона в отношении алкоголя.
«Он является убежденным сторонником винодельческой промышленности Франции, однажды заявив, что регулярно выпивал бокал вина за обедом и еще один вечером. Было замечено, что он защищал винно-алкогольное лобби, блокируя попытки органов общественного здравоохранения пропагандировать “Сухой январь”», — говорится в статье.
Представитель благотворительной ассоциации Addictions France Бернар Бассет заявил, что президент несет ответственность за инцидент, так как должен являть собой образец для подражания. По его словам, Макрон в данной ситуации позволил себе связать воедино спорт и употребление алкоголя, поддавшись давлению со стороны.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как массовое алкогольное отравление напитком «Мистер Сидр» заставило депутатов Госдумы задуматься о возврате к советскому алконадзору.