Коронный залп. Как бутылка пива обернулась для Макрона алкоскандалом

Однако интернет-пользователей было уже не остановить. Они обратили внимание, что марка пива, выбранная Макроном, была любимой у покойного президента Жака Ширака — а значит действия французского лидера, по их мнению, необходимо трактовать как попытку «заигрывания с правыми». Другие предположили, что Макрон попытался продемонстрировать «связь с народом» после обвинений в оторванности от общества.