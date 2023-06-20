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Коронный залп. Как бутылка пива обернулась для Макрона алкоскандалом

Европа и США
Коронный залп. Как бутылка пива обернулась для Макрона алкоскандалом

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре скандала, после того как залпом выпил бутылку пива в честь победы местной регбийной команды «Тулуза». Об этом сообщили журналисты британского издания The Guardian.

Обозреватели уточнил, что видео, где французский лидер опустошает бутылку за 17 секунд, вызвало большой резонанс в Сети.

«В раздевалке был очень теплый момент, спонтанный, очень прямой. Президенту было предложено осушить маленькую бутылку пива, и он сделал это за несколько секунд», — прокомментировал ситуацию мэр Тулузы Жан-Люк Мудэнк.
Коронный залп. Как бутылка пива обернулась для Макрона алкоскандалом

Однако поведение Макрона не понравилось депутату от партии Зеленых Сандарин Руссо. По ее мнению, случившаяся ситуация ярко демонстрирует проблемы, укоренившиеся в партии власти.

«Токсичная мужественность в политическом руководстве в одном образе», — написала она.

На защиту национального лидера встал парламентарий Жан-Рене Казнев. Он призвал не искать какие-либо скрытые смыслы в произошедшем.

«Президент, который разделяет радость 23 игроков и принимает участие в их традициях. Вот и все», — заявил политик.
Коронный залп. Как бутылка пива обернулась для Макрона алкоскандалом

Однако интернет-пользователей было уже не остановить. Они обратили внимание, что марка пива, выбранная Макроном, была любимой у покойного президента Жака Ширака — а значит действия французского лидера, по их мнению, необходимо трактовать как попытку «заигрывания с правыми». Другие предположили, что Макрон попытался продемонстрировать «связь с народом» после обвинений в оторванности от общества.

Кроме того, большинство комментаторов обратили внимание на позицию Макрона в отношении алкоголя.

«Он является убежденным сторонником винодельческой промышленности Франции, однажды заявив, что регулярно выпивал бокал вина за обедом и еще один вечером. Было замечено, что он защищал винно-алкогольное лобби, блокируя попытки органов общественного здравоохранения пропагандировать “Сухой январь”», — говорится в статье.
Коронный залп. Как бутылка пива обернулась для Макрона алкоскандалом

Представитель благотворительной ассоциации Addictions France Бернар Бассет заявил, что президент несет ответственность за инцидент, так как должен являть собой образец для подражания. По его словам, Макрон в данной ситуации позволил себе связать воедино спорт и употребление алкоголя, поддавшись давлению со стороны.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как массовое алкогольное отравление напитком «Мистер Сидр» заставило депутатов Госдумы задуматься о возврате к советскому алконадзору.

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