Во многих районах Киева исчез свет и остановился электротранспорт

Многие районы Киева остались без электроснабжения. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
В настоящее время в ряде районов украинской столицы нет света, а также остановился электротранспорт. СМИ со ссылкой на энергокомпанию ДТЭК объяснили, что причиной проблем стала авария на подстанции.
В ночь на 20 июня на большей части Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прозвучали в Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях страны. Позже власти Львова сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.