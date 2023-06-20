Служба внешней разведки РФ предложила работникам дипмиссий Украины приезжать в Москву

Служба внешней разведки (СВР) России обратилась к сотрудникам диппредставительств Украины с призывом ехать в Москву с членами семьи. С таким заявлением выступили в пресс-бюро ведомства.
Согласно данным российского СВР, в украинских загранучреждениях в настоящее время проходят масштабные чистки. Подобные мероприятия нацелены на определение работников, которые оказались не лояльны официальному Киеву.
В связи с этим в стране возникает тренд к невозвращению на Украину представителей МИД, Минобороны и спецслужб. Многие из них после окончания официальных визитов в другие государства не покидают страны пребывания и превращаются в беженцев.
«Обращаемся к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы... испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву», — указано в сообщении.
В СВР РФ заверили, что в Москве работникам украинских госорганов будет обеспечена необходимая безопасность.