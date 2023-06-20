Минцифры: программа «обратной релокации» для IТ-специалистов не понадобилась

Программа «обратной релокации», над созданием которой работали чиновники Минцифры РФ, оказалась не нужна. На это указал лава министерства Максут Шадаев. Слова министра об этой ситуации приводит ТАСС.
Чиновник сказал, что рекрутинговые площадки свидетельствуют о том, что значимая часть уехавших специалистов вернулась на российский рынок труда. По его словам, это позволяет говорить о том, что запланированная ранее программа социальной защиты в действительности не была нужна.
Шадаев добавил, что ведомство в скором времени опубликует статистику, посвященную этому вопросу.