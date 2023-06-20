Организаторы ALGA Fest в Кыргызстане отменили выступление Моргенштерна

Организаторы фестиваля ALGA Fest в Кыргызстане сообщили об отмене выступления скандального рэпера Моргенштерна✱ (признан иноагентом в РФ).
Активисты выступили против концерта Моргенштерна на ALGA Fest. Они организовали акцию протеста. На протяжении недели организаторы фестиваля получали сообщения с угрозами в адрес компании и рэпера.
«Сегодня волна протеста дошла и до Министерства культуры, а также этот вопрос был поднят и в Жогорку Кенеше. К сожалению, нас вынудили отменить выступление Алишера», — сообщили организаторы в социальных сетях.
Решение было принято после разговора с Моргенштерном и его командой. Фестиваль понес огромные потери, но организаторы все же снизили цены на билеты, чтобы мероприятие могло состояться. Они отметили, что вложили в проект много усилий.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами