Депутат Лантратова: россиянам нужно разрешить применение маткапитала в качестве вклада

Родителям в России следует разрешить использовать материнский капитал как вклад в банке. С такой инициативой выступила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишут «Известия».
В обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой она отметила, что люди часто не могут распорядиться маткапиталом целевым образом, поэтому возникают дополнительные затраты, которые приходится покрывать за счет индексации. Так, по итогам 2022 года на это было потрачено около 96,2 млрд рублей
Согласно инициативе, родители должны получить право применять средства материнского капитала для долгосрочных накоплений (сроком на пять лет) и получать дополнительный доход.