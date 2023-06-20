Депутат Лантратова: россиянам нужно разрешить применение маткапитала в качестве вклада

В обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой она отметила, что люди часто не могут распорядиться маткапиталом целевым образом, поэтому возникают дополнительные затраты, которые приходится покрывать за счет индексации. Так, по итогам 2022 года на это было потрачено около 96,2 млрд рублей