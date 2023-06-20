«Разменная монета». Найденная на Кубе военная база Китая напугала США

Газета The New York Times (NYT), ссылаясь на официального представителя США, 10 июня сообщила, что администрации президента США известно о наличии шпионской базы Китая на территории Кубы. Предполагается, что база функционировала еще до 2019 года и способна перехватывать электронные сигналы от ближайших военных и коммерческих зданий США.