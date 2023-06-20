«Разменная монета». Найденная на Кубе военная база Китая напугала США

Газета The New York Times (NYT), ссылаясь на официального представителя США, 10 июня сообщила, что администрации президента США известно о наличии шпионской базы Китая на территории Кубы. Предполагается, что база функционировала еще до 2019 года и способна перехватывать электронные сигналы от ближайших военных и коммерческих зданий США.
Существование китайской шпионской базы было подтверждено 20 июня после того, как The Wall Street Journal (WSJ) опубликовал отчет о переговорах Китая и Кубы относительно расширения базы и открытия военного полигона.
По словам официальных лиц, желающих остаться анонимными, близость планируемого объекта к Соединенным Штатам вызывает особое беспокойство, поскольку этот шаг может позволить Пекину размещать на территории Кубы войска на постоянной основе. Согласно отчету, запланированный объект также может расширить технологические возможности Пекина по наблюдению за военными операциями в юго-восточных штатах.
Совет национальной безопасности президента Джозефа Байдена усомнился в правдивости этих данных, отметив, что «отчет не точен». Представитель совета Джон Кирби заявил, что администрация США внимательно следит за этой деятельностью.
«У нас были серьезные опасения по поводу отношений Китая с Кубой, и с первого дня работы администрации нас беспокоила деятельность Китая в нашем полушарии и во всем мире. Мы по-прежнему уверены, что сможем выполнить все наши обязательства по обеспечению безопасности страны и региона», — добавил Кирби.
Напряженность в отношениях между США и Китаем сохраняется на протяжении последних нескольких десятилетий. Некоторые дипломатические, военные и климатические обязательства между странами были заморожены в прошлом году после визита бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
Вскоре отношения между странами еще больше обострились после того, как в начале этого года американские военные сбили китайский воздушный шар-шпион, который пересек территорию Соединенных Штатов.
Военный эксперт, директор Музея Войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов прокомментировал, как такой шаг со стороны Китая можно расценивать в текущей геополитической обстановке:
«Полагаю, что напряжение [между США и Китаем — прим. ред.] будет возрастать из-за этого, но для Китая эта база — разменная карта. У Пекина появится возможность отказаться от строительства этого центра в обмен на определенные уступки со стороны США, связанные с Тайванем или решением каких-то других вопросов. Хотя я в общем-то сомневаюсь, что Пекин пойдет на такую сделку. На мой взгляд, Китай постарается реализовать этот проект, потому что та информация, которую он будут получать с этого центра радиотехнической разведки, слишком дорогостоящая, чтобы менять ее на что-то второстепенное».
Ранее Китай холодно встретил госсекретаря США Блинкена.