Российские заводы Bosch перейдут к китайской компании Hisense

Заводы Bosch под Санкт-Петербургом перейдут под управление китайской компании Hisense. В прошлом августе эти активы оценивались в 3,8–4,4 млрд долларов, пишет «Коммерсантъ».
Другими претендентами на покупку были неизвестный инвестор из Турции и еще одна компания из КНР — Midea. Однако Hisense сделала более выгодное предложение, предоставив немецкому производителю стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники выгодный опцион на обратный выкуп.
Ранее Bosch уже продала свои предприятия в Саратовской и Самарской областях. Производство было остановлено в марте 2022 года в связи с опасением, что продукция компании могла использоваться в «негражданских» целях.