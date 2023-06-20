Российские заводы Bosch перейдут к китайской компании Hisense

Другими претендентами на покупку были неизвестный инвестор из Турции и еще одна компания из КНР — Midea. Однако Hisense сделала более выгодное предложение, предоставив немецкому производителю стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники выгодный опцион на обратный выкуп.