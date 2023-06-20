Политолог Косырев: Китай перед визитом Блинкена издевался над США на глазах у всего мира

По словам эксперта, изначально власти КНР то согласовывали, то отменяли визит начальника Госдепа в Пекин. Эта история длилась с февраля 2023 года. Плюс ко всему китайское руководство выдвинуло США восемь конфиденциальных документов, в которых были прописаны указания для налаживания отношений между странами. Точное содержание этих материалов осталось в секрете.