Политолог Косырев: Китай перед визитом Блинкена издевался над США на глазах у всего мира

Китай откровенно издевался над Соединенными Штатами перед визитом американского государственного секретаря Энтони Блинкена в Пекин, заявил политолог Дмитрий Косырев.
По словам эксперта, изначально власти КНР то согласовывали, то отменяли визит начальника Госдепа в Пекин. Эта история длилась с февраля 2023 года. Плюс ко всему китайское руководство выдвинуло США восемь конфиденциальных документов, в которых были прописаны указания для налаживания отношений между странами. Точное содержание этих материалов осталось в секрете.
«Это не просто трюк! Китайцы откровенно издевались над американцами, причем чтобы это видел весь мир. Красивая история», — подчеркнул политолог в разговоре с «ПолитЭкспертом».
Востоковед добавил, что налаживание отношений между Пекином и Вашингтоном не произойдет, если США продолжат вводить санкции. Это не тот стиль взаимодействия, который может быть между двумя крупными державами.
Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, передает телеканал «360».