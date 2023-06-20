Пассажир пропавшего в Атлантике батискафа написал сообщение в соцсетях

Ирландский дайвер Рори Голден вышел на связь с пропавшего в Атлантическом океане батискафа, который участвовал в экспедиции к обломкам «Титаника».
Мужчина сообщил в соцсетях, что с ним и остальными членами экипажа все в порядке. Он призвал не узнавать их имена, чтобы не спекулировать на данной теме, передает Irish Sun.
Сейчас ситуацией занимается поисково-спасательная служба. Дайвер отметил, что возможности выхода в интернет сильно ограничены, но пообещал делать публикации при удобном случае.
«Реакция (на происшествие. — Прим.ред.) и предложения помощи со всего мира действительно поразительны и только показывают настоящую доброту людей в такое время», — указано в посте Голдена в соцсетях.
Связь с аппаратом была потеряна 19 июня после начала погружения, передает телеканал «360». Субмарина могла застрять в обломках «Титаника», предположил адмирал Джон Могер.