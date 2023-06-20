«Меня это вымораживает». Борис Галкин высказался о чрезмерном внимании к Пугачевой

Известный актер Борис Галкин отказался комментировать недавние действия певицы Аллы Пугачевой, которая уехала в Израиль после начала спецоперации. Он объяснил, что не хотел бы обсуждать эту тему, поскольку раздражен чрезмерным вниманием, которое она получила.
«Эти постоянные разговоры и сплетни о популярной певице, которые только набирают обороты изо дня в день, будь то связанные с одним скандалом, другим событием, рождением, переездом или даже продажей ее роскошного замка – честно говоря, меня это просто вымораживает», — объяснил труженик сцены.
Ранее стало известно, что замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь арестовали из-за налоговой задолженности. Теперь недвижимость невозможно продать.