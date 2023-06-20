«Меня это вымораживает». Борис Галкин высказался о чрезмерном внимании к Пугачевой

Известный актер Борис Галкин отказался комментировать недавние действия певицы Аллы Пугачевой, которая уехала в Израиль после начала спецоперации. Он объяснил, что не хотел бы обсуждать эту тему, поскольку раздражен чрезмерным вниманием, которое она получила.