Премьер Индии Моди выступил за мирное урегулирование украинского конфликта

Индия выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, слова которого передает Wall Street Jornal.
По словам главы правительства, некоторые личности придерживаются мнения, что индийская сторона якобы соблюдает нейтралитет в украинском кризисе, однако эта позиция ошибочна. Высшим приоритетом для Нью-Дели представляется мир.
Моди подчеркнул, что все стороны этого конфликта должны уважать международное право и государственный суверенитет. Премьер также поддержал все усилия в сфере мирного урегулирования ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Нарендра Моди выразил надежду на укрепление связей с США после его визита в Вашингтон, передает телеканал «360».