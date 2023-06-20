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Премьер Индии Моди выступил за мирное урегулирование украинского конфликта

Политика
Премьер Индии Моди выступил за мирное урегулирование украинского конфликта

Индия выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, слова которого передает Wall Street Jornal.

По словам главы правительства, некоторые личности придерживаются мнения, что индийская сторона якобы соблюдает нейтралитет в украинском кризисе, однако эта позиция ошибочна. Высшим приоритетом для Нью-Дели представляется мир.

Моди подчеркнул, что все стороны этого конфликта должны уважать международное право и государственный суверенитет. Премьер также поддержал все усилия в сфере мирного урегулирования ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Нарендра Моди выразил надежду на укрепление связей с США после его визита в Вашингтон, передает телеканал «360».

#Нарендра Моди #Украина #индия