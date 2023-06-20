Турагент Мельник назвал самые опасные страны для российских туристов

Список состоит из Грузии, Доминиканской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Венесуэлы. Последняя, по словам эксперта, является криминальной страной. Сообщений о негативным отношении в государстве именно к гражданам РФ пока не было, но россиянам все равно стоит быть осторожнее, подчеркнул Мельник.