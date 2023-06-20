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Турагент Мельник назвал самые опасные страны для российских туристов

Общество
Турагент Мельник назвал самые опасные страны для российских туристов

Рейтинг самых опасных государств для российских путешественников составил турагент Николай Мельник.

Список состоит из Грузии, Доминиканской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Венесуэлы. Последняя, по словам эксперта, является криминальной страной. Сообщений о негативным отношении в государстве именно к гражданам РФ пока не было, но россиянам все равно стоит быть осторожнее, подчеркнул Мельник.

«Стоит в Каракасе или любом курорте забрести не в тот район, и тебе могут руку отрезать, ногу и даже убить», — сообщает «Вечерняя Москва».

Также необходимо соблюдать осторожность в ОАЭ, передает телеканал «360». Это мусульманское государство, и здесь легко можно нарушить местные законы, предупредил Мельник.

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