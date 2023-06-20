Турагент Мельник назвал самые опасные страны для российских туристов

Рейтинг самых опасных государств для российских путешественников составил турагент Николай Мельник.
Список состоит из Грузии, Доминиканской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Венесуэлы. Последняя, по словам эксперта, является криминальной страной. Сообщений о негативным отношении в государстве именно к гражданам РФ пока не было, но россиянам все равно стоит быть осторожнее, подчеркнул Мельник.
«Стоит в Каракасе или любом курорте забрести не в тот район, и тебе могут руку отрезать, ногу и даже убить», — сообщает «Вечерняя Москва».
Также необходимо соблюдать осторожность в ОАЭ, передает телеканал «360». Это мусульманское государство, и здесь легко можно нарушить местные законы, предупредил Мельник.