Киркоров намерен продать свои ношеные вещи за 13 млн рублей

Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров объявил о продаже своего гардероба на платформе для продажи и покупки оригинальных люксовых вещей Oskelly. В общей сложности на продажу выставлено 1 147 предметов одежды и обуви от известных брендов Gucci, Prada, Versace и других. Цены на товары колеблются в пределах от 87 тысяч до 1,8 миллиона рублей.
Например, к продаже предложено 80 пар кроссовок, и Киркоров надеется получить за них 1,8 миллиона рублей. Также для поклонников одежды за 15 миллионов рублей, поп-везда продает такие вещи, как куртки, кардиганы, пиджаки и рубашки. Самые дорогие позиции — пальто и куртки, которые стоят от 87 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Всего, Филипп Киркоров планирует заработать 12,9 миллиона рублей от продажи всех своих вещей.
Футболки также представлены в списке на продажу и общая стоимость продаваемых экземпляров составляет более 800 тысяч рублей.
Ранее педагог по вокалу Даниил Букач разобрал пение некоторых артистов отечественного шоу-бизнеса. Среди них оказались российский эстрадный певец Филипп Киркоров и советский рок-музыкант Виктор Цой.