Киркоров намерен продать свои ношеные вещи за 13 млн рублей

Например, к продаже предложено 80 пар кроссовок, и Киркоров надеется получить за них 1,8 миллиона рублей. Также для поклонников одежды за 15 миллионов рублей, поп-везда продает такие вещи, как куртки, кардиганы, пиджаки и рубашки. Самые дорогие позиции — пальто и куртки, которые стоят от 87 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Всего, Филипп Киркоров планирует заработать 12,9 миллиона рублей от продажи всех своих вещей.