Владелец компаний Twitter и Tesla Илон Маск высказался в поддержку мнения инвестора Дэвида Сакса о том, что киевский режим не достигнет поставленных целей в ходе контрнаступления в зоне СВО.
По мнению Сакса, ситуация в зоне спецоперации наглядно демонстрирует неспособность Киева достичь каких-либо поставленных целей, поэтому конфликт на Украине, вероятнее всего, вскоре зайдет в тупик или же российская сторона одержит победу.
«Хорошо сказано», — написал в комментарии под публикацией бизнесмена Илон Маск.
Ранее стало известно, что на Запорожском направлении ликвидировали чемпиона Украины по кикбоксингу Максима Бордуся, принимавшего участие в боевых действиях в составе националистического полка «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация).
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация