С Новым Годом!

Илон Маск высказался в поддержку бизнесмена Сакса после его слов о провале контрнаступления ВСУ

Армия
Илон Маск высказался в поддержку бизнесмена Сакса после его слов о провале контрнаступления ВСУ

Владелец компаний Twitter и Tesla Илон Маск высказался в поддержку мнения инвестора Дэвида Сакса о том, что киевский режим не достигнет поставленных целей в ходе контрнаступления в зоне СВО.

По мнению Сакса, ситуация в зоне спецоперации наглядно демонстрирует неспособность Киева достичь каких-либо поставленных целей, поэтому конфликт на Украине, вероятнее всего, вскоре зайдет в тупик или же российская сторона одержит победу.

«Хорошо сказано», — написал в комментарии под публикацией бизнесмена Илон Маск.

Ранее стало известно, что на Запорожском направлении ликвидировали чемпиона Украины по кикбоксингу Максима Бордуся, принимавшего участие в боевых действиях в составе националистического полка «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация).

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
#илон маск #всу #Украина