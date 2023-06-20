Первая ракетка России Медведев впервые в сезоне выиграл матч на травяном покрытии

Лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев впервые в нынешнем сезоне выиграл матч травяного турнира.
Третья ракетка мира Даниил Медведев с победы начал выступление на турнире категории ATP-500 в Галле. В матче первого круга россиянин обыграл американца Маркоса Гирона. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 11 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Медведева. За два сета россиянин девять раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из четырех.
Медведев впервые в нынешнем сезоне выиграл матч на травяном покрытии. Соперником россиянина по матчу второго круга турнира в Галле станет серб Ласло Джере, занимающий 65-е место в рейтинге ATP.