Первая ракетка России Медведев впервые в сезоне выиграл матч на травяном покрытии

Третья ракетка мира Даниил Медведев с победы начал выступление на турнире категории ATP-500 в Галле. В матче первого круга россиянин обыграл американца Маркоса Гирона. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 11 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Медведева. За два сета россиянин девять раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из четырех.