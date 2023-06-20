В Казахстане отменили выступление «Би-2» из-за лесных пожаров

Запланированное на 21 июня выступление группы «Би-2» отменили в Казахстане. Такое решение было принято из-за разбушевавшихся лесных пожаров и по многочисленным просьбам граждан.
Об отмене концерта сообщила пресс-служба культурно-спортивного комплекса «Арена», где должно было состояться мероприятие. Причиной названы трагические события, произошедшие в ходе пожаров, а также многочисленные просьбы общественности.
«Концерт российской музыкальной группы "Би-2", запланированный 21 июня в многофункциональном культурно-спортивном комплексе "Арена", отменяется», — говорится в заявлении.
Ранее группа «Би-2» сообщила, что не планирует отменять концерт в Семее из-за пожаров. Артисты признались, что хотели отправиться вырученные на выступлении средства пострадавшим от разбушевавшейся стихии.