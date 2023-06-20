Командование Вооруженных сил Украины в ходе упорных попыток прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области оставляет своих раненых солдат погибать на поле боя вместо эвакуации в тыл. Об этом сообщил журналистам РИА Новости председатель регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Забирают очень мало, большинство раненых просто оставляют умирать на поле боя», — указал Владимир Рогов на безразличие киевского режима к собственным военнослужащим.
Он добавил, что линия боевого соприкосновения на Запорожском направлении «буквально завалена телами» солдат ВСУ.
Ранее «Царьград» описал масштабы потерь украинской армии в личном составе и бронетехнике в районе города Орехов.