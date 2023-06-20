Рогов: ВСУ бросают своих раненых солдат умирать на поле боя в Запорожской области

Командование Вооруженных сил Украины в ходе упорных попыток прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области оставляет своих раненых солдат погибать на поле боя вместо эвакуации в тыл. Об этом сообщил журналистам РИА Новости председатель регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.