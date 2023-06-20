Италия отдала Грузии лидерство по объему поставок тихих вин на российский рынок

Грузия за период с января по май обогнала Италию и вышла на первое место среди поставщиков тихих вин в Россию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенные данные.
Поставки из Грузии за пять месяцев оцениваются в 24,15 млн литров, тогда как из Италии было ввезено 23,36 млн литров. Обе страны увеличили объемы, однако для Грузии прирост составил 63%, тогда как для Италии — 31%.
Такая тенденция отчасти объясняется тем, что на вина из Грузии действует нулевая импортная пошлина, то есть для экспортеров легче проводить платежи и оформлять поставки.