Трамп признался, что хранил секретные документы вперемешку с одеждой

Бывший американский лидер Дональд Трамп признался, что хранил секретные документы, из-за которых против него выдвинули обвинения, в своем доме вперемешку с личными вещами, в частности, с футболками для гольфа и другой одеждой, передает Fox News.
По словам экс-главы Белого дома, со всех материалов, которые были обнаружены в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, был снят гриф секретности. Поэтому политик имел полное право хранить соответствующие документы у себя дома.
«Я хотел пройтись по ящикам и вытащить все свои личные вещи. И я был очень занят, как вы могли заметить», — сказал бывший президент США в беседе с журналистами.
Политолог Юрий Самонкин ранее сообщил, что против Трампа в США применяют немыслимые законодательные инициативы, передает телеканал «360».