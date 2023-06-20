Российские компании в 2022 году впервые получили выручку больше квадриллиона рублей

Между тем, несмотря на рекордный рост выручки, прибыль российских предприятий увеличилась несущественно — на 5,9%. Если в 2021 году она оценивалась в 29,4 трлн рублей, то в 2022 году показатель достиг лишь 31,1 трлн рублей.