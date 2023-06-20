Российские компании в 2022 году впервые получили выручку больше квадриллиона рублей

Задекларированная в 2022 году выручка российских компаний впервые в истории превысила квадриллион рублей, то есть сумму с 15 нулями, сообщает РБК.
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) в прошлом году российский бизнес совокупно заработал 1268 трлн рублей, или порядка 1,3 квадриллиона. Этот показатель почти в два раза больше значений 2021 года, когда доходы компаний составили 655 трлн рублей.
Между тем, несмотря на рекордный рост выручки, прибыль российских предприятий увеличилась несущественно — на 5,9%. Если в 2021 году она оценивалась в 29,4 трлн рублей, то в 2022 году показатель достиг лишь 31,1 трлн рублей.
А с учетом инфляции на уровне 13,8% в реальном выражении прибыль бизнеса снизилась. Такие результаты эксперты связывают с возросшими на фоне западных санкций издержками.