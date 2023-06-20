Прокуратура Красноярска утвердила обвинение экс-министру по делу о превышении полномочий

Бывший министр обвиняется в превышении полномочий. Согласно версии следствия, он подписал акт о приемке метро, строительство которого было завершено с недостатками, на сумму 742 миллиона рублей. Ранее в рамках сделки с прокуратурой Димитров признал свою вину и в деталях рассказал о совершенном преступлении.