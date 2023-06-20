Прокуратура Красноярска утвердила обвинение экс-министру по делу о превышении полномочий

Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра транспорта Константина Димитрова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Бывший министр обвиняется в превышении полномочий. Согласно версии следствия, он подписал акт о приемке метро, строительство которого было завершено с недостатками, на сумму 742 миллиона рублей. Ранее в рамках сделки с прокуратурой Димитров признал свою вину и в деталях рассказал о совершенном преступлении.
«Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра транспорта Красноярского края, обвиняемого в превышении своих полномочий», — говорится в сообщении.
Экс-министр был задержан в июле 2022 года. В скором времени его дело и обвинительное заключение прокурора будет рассмотрено в Центральном районном суде Красноярска.