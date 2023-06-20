Свыше ста человек пострадали от отравления шаурмой в Братске

Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске возросло до 101 человека. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Среди пострадавших свыше 20 детей. Как уточнил глава региона, тяжелые случаи не зафиксированы. Все обратившиеся за помощью выписываются спустя несколько дней. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме», — сообщил Кобзев.
О первых случаях отравления шаурмой стало известно 14 июня. Владелец заведения был отправлен под домашний арест после того, как Роспотребнадзор выявил несколько нарушений, в том числе, в технологии приготовления блюд и хранении продукции.