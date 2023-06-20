Свыше 30 пожарных привлекли к тушению возгорания на складе в Ярославле

Сильнейший пожар произошел в складском помещении в Ярославле. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону.
Уточняется, что инцидент случился на проспекте Октября. Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала. Соответствующие кадры публикует РЕН ТВ в Telegram-канале.
Пожару был присвоен третий ранг. На место уже прибыли сотрудники экстренных служб. К тушению возгорания привлечены 36 человек и 15 единиц специальной техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.