С Новым Годом!

Свыше 30 пожарных привлекли к тушению возгорания на складе в Ярославле

Происшествия
Свыше 30 пожарных привлекли к тушению возгорания на складе в Ярославле

Сильнейший пожар произошел в складском помещении в Ярославле. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону.

Уточняется, что инцидент случился на проспекте Октября. Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала. Соответствующие кадры публикует РЕН ТВ в Telegram-канале.

Пожару был присвоен третий ранг. На место уже прибыли сотрудники экстренных служб. К тушению возгорания привлечены 36 человек и 15 единиц специальной техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

#пожар #ярославль #склад