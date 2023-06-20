Главы дипломатий Китая и Германии условились поддерживать консультации по кризису на Украине

Министры иностранных дел КНР и ФРГ Цинь Ган и Анналена Бербок договорились продолжать взаимодействовать по вопросам украинского конфликта. Об этом сообщили в китайском МИДе.
Заявляется, что Цинь и Бербок поговорили по телефонной связи в понедельник вечером.
«Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, договорились поддерживать контакты», — следует из сообщения внешнеполитического ведомства Китая.
Согласно заявлению, Цинь Ган указал Анналене Бербок, что МИД Германии и КНР продолжат исполнять координирующую роль в двусторонних отношениях. Помимо этого, в Пекине рассчитывают на наращивание контактов на всех уровнях, а также усиление координации по аспектам не только международного, но и регионального характера.