Главы дипломатий Китая и Германии условились поддерживать консультации по кризису на Украине

Согласно заявлению, Цинь Ган указал Анналене Бербок, что МИД Германии и КНР продолжат исполнять координирующую роль в двусторонних отношениях. Помимо этого, в Пекине рассчитывают на наращивание контактов на всех уровнях, а также усиление координации по аспектам не только международного, но и регионального характера.