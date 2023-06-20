Жительница Владивостока продала знакомой лекарство-«пустышку» за 1,7 млн рублей

В прокуратуре Приморья уточнили, что в мае прошлого года жительница ввела в заблуждение свою знакомую, убедив ее купить медицинский препарат, который якобы сможет улучшить ее состояние. На его покупку она получила от жертвы более 1,7 млн рублей.