Жительница Владивостока продала знакомой лекарство-«пустышку» за 1,7 млн рублей

Суд рассмотрит дело о мошенничестве, возбужденное против жительницы Владивостока. Женщина продала знакомой лекарство, которое не обладало заявленными свойствами.
В прокуратуре Приморья уточнили, что в мае прошлого года жительница ввела в заблуждение свою знакомую, убедив ее купить медицинский препарат, который якобы сможет улучшить ее состояние. На его покупку она получила от жертвы более 1,7 млн рублей.
Фигурантка ввела потерпевшей лекарство, но эффекта не последовало. Результаты анализов показали, что препарат, содержащий нужные компоненты, пациентке не вводился. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.