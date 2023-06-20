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Взрывы и работа ПВО зафиксированы в Черкасской области Украины

Происшествия
Взрывы и работа ПВО зафиксированы в Черкасской области Украины

Несколько взрывов прогремело 20 июня в Черкасской области Украины. Об этом передает информационная служба «Факты» украинского телеканала ICTV.

На территории региона сработала система противовоздушной обороны (ПВО), о чем сообщили в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Почти по всей стране звучат сирены воздушной тревоги.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по украинским регионам.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области. Власти региона подтвердили, что по всей территории звучат сирены воздушной тревоги. Сведений о пострадавших не поступало.

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