Взрывы и работа ПВО зафиксированы в Черкасской области Украины

Несколько взрывов прогремело 20 июня в Черкасской области Украины. Об этом передает информационная служба «Факты» украинского телеканала ICTV.
На территории региона сработала система противовоздушной обороны (ПВО), о чем сообщили в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Почти по всей стране звучат сирены воздушной тревоги.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по украинским регионам.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области. Власти региона подтвердили, что по всей территории звучат сирены воздушной тревоги. Сведений о пострадавших не поступало.