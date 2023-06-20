Министры энергетики стран ЕС отметили продолжающееся снижение поставок российского газа

Поставки российского газа в государства Евросоюза остаются ограниченными. Сложившуюся ситуацию обсудили министры энергетики стран-участницы ЕС на прошедшем заседании.
Одной из основных тем также была подготовка к зиме. Как отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, странам не удалось компенсировать российский газ закупками СПГ. Об этом она заявила на пресс-конференции в Люксембурге.
«Снижение поставок газа из России продолжается, поставки СПГ не смогли полностью компенсировать сокращение поставок трубопроводного газа из России», — заявила Симсон.
Несмотря на это, еврокомиссар призвала отказаться от новых контрактов на поставки газа с Россией. По ее словам, страны ЕС располагают достаточными запасами топлива благодаря «добровольному снижению спроса».