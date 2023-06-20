РИАН узнало об оснащении Су-34 защитой от иностранных комплексов РЭБ

Выполняющие задачи в зоне СВО российские фронтовые бомбардировщики Су-34 завладели защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, в том числе зарубежного производства. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.