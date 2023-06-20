РИАН узнало об оснащении Су-34 защитой от иностранных комплексов РЭБ

Выполняющие задачи в зоне СВО российские фронтовые бомбардировщики Су-34 завладели защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, в том числе зарубежного производства. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Информатор госагентства отметил, что Су-34 выполняют боевые задачи и в ближней зоне, нанося удары управляемыми бомбами по украинским позициям. По этой причине российские бомбардировщики попадают в зону досягаемости средств РЭБ армии Украины.
«Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства», — цитирует пресса источника.
Информатор не стал пояснять, о каких конкретно технических мерах идет речь. Тем не менее, предоставленная защита «эффективно противодействует РЭБ противника», отметил он.