Российские военные рассказали ФАН об артиллерийских дуэлях в ДНР

Пока в Запорожской области гремят тяжелые бои и российские войска отражают натиск ВСУ, в Донецкой Народной Республике не утихают артиллерийские дуэли и обоюдные атаки. О ситуации в самых горячих точках региона рассказывает военкор Анна Долгарева в авторской колонке для Федерального агентства новостей.
Журналист поговорила с бойцами на местах – по словам Долгаревой, в Угледаре «все не просто», хотя военные и характеризуют ситуацию словами «ничего нового, деремся». В свою очередь, в кровопролитные сражения идут в Волновахском районе, который примыкает к Времьевскому выступу. Западный фланг Времьевского выступа несколькими днями ранее обильно штурмовали украинские силы, отмечает Долгарева. Тем не менее армия России пошла в контратаку под прикрытием боевых вертолетов – «надо полагать, это сыграло не последнюю роль в ситуации на юге».
«В Марьинке и Красногоровке стабильно, как бы ни пытались раздуть "перемогу" украинские СМИ. В Марьинке наблюдается незначительное продвижение ВС РФ, в Красногоровке — позиционные бои, "воюем за посадки"», — цитирует военный корреспондент офицера, докладывающего с мест.
По словам Долгаревой, в основном на фронтах идут артиллерийские дуэли. Происходящее напомнило военкору ситуацию в Кременной, «только в Кременной сосновые леса, а тут степь». Местные бойцы же говорят, что артиллерия работает по обе стороны – российским военным пока не удалось достичь значительных продвижений.
Общая раскладка сил в Донбассе внушает сдержанный оптимизм, пишет военкор. Главный момент в этом аспекте, по словам журналистки, «не впасть в эйфорию от локальных успехов» и не оголять слабые места для атак противника.