Российские военные рассказали ФАН об артиллерийских дуэлях в ДНР

Журналист поговорила с бойцами на местах – по словам Долгаревой, в Угледаре «все не просто», хотя военные и характеризуют ситуацию словами «ничего нового, деремся». В свою очередь, в кровопролитные сражения идут в Волновахском районе, который примыкает к Времьевскому выступу. Западный фланг Времьевского выступа несколькими днями ранее обильно штурмовали украинские силы, отмечает Долгарева. Тем не менее армия России пошла в контратаку под прикрытием боевых вертолетов – «надо полагать, это сыграло не последнюю роль в ситуации на юге».