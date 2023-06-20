Пять человек пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов в Хабаровске

ДТП с участием двух маршрутных автобусов и автомобиля Lexus RX 300 произошло 20 июня на проспекте 60-летия в Хабаровске. Травмы получили пять человек, сообщает городская госавтоинспекция.
Предварительно установлено, что водитель Zhong Tong 56-го маршрута двигался на красный сигнал светофора и столкнулся с Lexus. После этого он продолжил ехать и врезался в автобус Zhong Tong 24-го маршрута.
Пострадали пять пассажиров автобуса 56-го маршрута. Все они доставлены в больницу. Проверку по факту ДТП проводят прокуратуры Хабаровска и Железнодорожного района.