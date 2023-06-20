Несколько взрывов раздалось в подконтрольном Киеву Запорожье

Серия громких взрывов прогремела в подконтрольном украинским властям административном центре Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Сколько всего взрывов раздалось в Запорожье, не уточняется. Первые хлопки прогремели приблизительно в 01:00 по московскому времени. На территории Запорожской области объявлена воздушная тревога.
«В час ночи во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога также объявлена в нескольких регионах Украины. Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.