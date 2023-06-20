Kosovo Online: сербы блокировали трассы на въезде в Косово и Метохию

Сербские водители, которым на днях запретили въезд косовоалбанские власти в Приштине, перекрыли трассы, ведущие к КПП на севере и юге Косово. Об этом сообщил портал Kosovo Online.
Отмечается, что водители большегрузов с сербскими номерами уже несколько дней стоят на КПП «Ярине». Автомобилисты заблокировали трассу Косовска-Митровица-Рашка «из-за запрета косовоалбанского "правительства"» на транзит сербской продукции, говорится в публикации.
«Около 30 водителей грузовиков в Куршумлии блокировали трассу Ниш-Приштина в селе Рударе (ведет к КПП Мердаре. — Прим. ред.)», — следует из сообщения ресурса.
Сербские протестующие пропускают «легковушки» и автобусы, однако не дают проходу грузовикам с косовоалбанскими номерами.
К слову, накануне этнические сербы устроили массовое шествие с флагами и транспарантами из Косовска-Митровицы – причиной тому стал уже шестой арест их соотечественника на севере Косово.